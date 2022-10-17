Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении ранее судимого местного...

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя.Установлено, что осужденный, которого уже ранее наказывали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2021 года вновь сел за руль автомобиля «Рено», находясь в нетрезвом состоянии.Водитель был остановлен инспектором ДПС. Осужденный свою вину признал.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также у него отобрали права на 2 года и 10 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pxfuel.com