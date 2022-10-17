Десантник сложил свою голову во время СВО.

Во Владимире 14 октября в школе №45, расположенной в микрорайоне «Энергетик», открыли мемориальную доску в честь гвардии сержанта ВДВ Руслана Аристова. Командир отделения парашютно-десантной роты 234 гвардейского полка погиб 22 мая в зоне СВО.В мероприятии приняли участие представители «Боевого братства», чиновники мэрии, депутаты, а также родные и близкие контрактника. Они почтили память земляка минутой молчания.Руслан Вячеславович имел большой опыт участия в боевых действиях во время конфликта между Грузией и Южной Осетией. Участвовал в военных операциях на территории Сирии. Владимирец награждён Орденом Мужества и Георгиевским крестом.