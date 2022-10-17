Администрация Владимира обнародовала в своем официальном сообществе ВКонтакте список улиц, которые...

Администрация Владимира обнародовала в своем официальном сообществе ВКонтакте список улиц, которые отремонтируют в 2023 году на деньги федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги»:улица Мира на отрезке между улицами Почаевской и Большой Нижегородской;улица Добросельская на отрезке от дома № 213 до автодороги Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с М-7 «Волга»;Судогодское шоссе на отрезке между домом №33а и автомобильной дорогой Владимир — Улыбышево — Коняево;улица Гвардейская в микрорайоне Юрьевец на отрезке от Институтского городка до поворота на микрорайон Пиганово;улица Вокзальная (торги должны состояться в октябре 2022 года);автомобильная дорога Лемешки — Оргтруд;Фото: официальная группа Вконтакте администрации Владимирской области