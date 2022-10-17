Об этом сообщили специалисты Центра «Фобос».

Во Владимире 17 октября резко похолодает. Об этом сообщили специалисты Центра «Фобос».Столбик термометра опустится до 7 градусов. Погода будет пасмурной, дождливой и с усилением юго-западного ветра. Порывы составят до 7 метров в секунду. Днём ожидаются небольшие осадки. Во второй половине недели прогнозируются заморозки до -3. Дождливая погода сохранится 18 и 19 октября.Синоптики подчеркнули, что прошедшие выходные были последними тёплыми днями осени 2022 года.