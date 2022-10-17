Если бдительные владимирцы обнаружат заминку с вывозом отходов, то им рекомендуют сообщать об этом в ЦУГД: 47-90-94, 8-960-721-49-49.

В понедельник, 17 октября, временно исполняющий обязанности мэра Владимира Александр Максимов заслушал отчёты коммунальщиков об итогах общегородского субботника, состоявшегося 15 октября. На генеральную уборку города отправили спецтехнику «управляшек», различных предприятий и организаций.Собранные мешки, крупногабаритные отходы и прочий хлам не успели вывезти в субботу и воскресенье. Градоначальник назвал несколько адресов, по которым лично видел валяющиеся мешки. Главы районов пообещали разобраться с каждым проблемным случаем.Если бдительные владимирцы обнаружат заминку с вывозом отходов, то им рекомендуют сообщать об этом в ЦУГД: 47-90-94, 8-960-721-49-49.