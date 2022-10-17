Он переходил дорогу в неположенном месте.

Во Владимире у гипермаркета «Глобус» насмерть сбили 38-летнего пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В пресс-службе ведомства пояснили, что находившийся за рулём Kia 25-летний парень, двигаясь по Р-132 в сторону Суздаля, неподалеку от «Глобуса», 16 октября около 19 часов сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.От полученных травм владимирец скончался на месте автокатастрофы. Проводится проверка. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.