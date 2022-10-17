Указ подписал Александр Авдеев.

С 1 января администрацию Владимирской области переименуют в правительство. Указ подписал Александр Авдеев.Правительство возглавит губернатор. Никаких председателей не будет. Все департаменты преобразуются в министерства. Директора департаментов станут министрами, которые наряду с заместителями губернатора войдут в состав правительства. В структуру также включат инспекции и представительство региона при Правительстве РФ.«Решено оптимизировать отдельные звенья системы. Так, департамент ветеринарии решено присоединить к департаменту сельского хозяйства. Частью департамента экономразвития станет департамент регионального развития», - рассказали в Белом доме.Напомним, что само переименование продиктовано приведением структуры исполнительной власти области в соответствие с федеральными законами.