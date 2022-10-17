В начале ноября Арбитражный суд Владимирской области может признать местный «Водоканал» банкротом.

В Петушинском районе посёлок Городищи с населением 5000 человек может остаться без воды. В начале ноября Арбитражный суд Владимирской областиМестные коммунальщики задолжали компании «Энергосбыт Волга» свыше 10 млн рублей. Проблема кроется в несвоевременной оплате поставленных ресурсов.Как рассказали коллеги из , представители «Водоканал-сервис» утверждают, что МУП «Инфраструктура и сервис» задолжал их организации 20 млн рублей за водоснабжение населённого пункта. Ранее между контрагентами был заключён договор о поставках воды. Спустя какое-то время платежи начали поступать с задержкой.Как говорят в «Водоканал-сервисе», МУП покупает у них воду по 21 рублю за куб и перепродаёт потребителям по 35. Однако поставщик ресурса существенно недополучает за водоснабжение.В связи с этим, «Водоканал-сервис» летом предупредил власти, что прекратит оказывать услугу, если ситуация не изменится. И вот, на минувшей неделе в посёлке начались отключения.Добавим, что местные чиновники, как часто это бывает, кивают в сторону людей. По их оценкам в Городищах насчитывается до 18% злостных неплательщиков, в которых и кроется вся суть проблемы.Ожидается, что во вторник, 18 октября, состоится встреча чиновников с жителями Городищ. Надеемся, что администрация района не доведёт дело до коллапса. Редакция vlad.aif.ru продолжит следить за развитием ситуации.