Большого бурого медведя засняла фотоловушка в «Клязьминско-Лухском» заказнике в Вязниковском районе Владимирской области. Видео предоставлено «Единой дирекцией особо охраняемых

Большого бурого медведя засняла фотоловушка в «Клязьминско-Лухском» заказнике в Вязниковском районе Владимирской области. Видео предоставлено «Единой дирекцией особо охраняемых территорий Владимирской области». «Очередное подтверждение от инспекторов ГБУ ВО “Дирекция ООПТ”, что на территории заказника “Клязьминско-Лухский” (Вязниковский район Владимирской области) обитает бурый медведь», – подписали видео в учреждении. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках