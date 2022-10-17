Заготовлено более 90 тысяч тонн пескосоляной смеси.

На борьбу со снегом и гололёдом во Владимирской области зимой выйдут до 400 единиц спецтехники. В автопарке коммунальщиков: 155 комбинированных дорожных машин, 95 тракторов, 67 погрузчиков, 89 автогрейдеров, экскаваторы, бульдозеры и снегоочистители.Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, сейчас машины проходят проверку и ремонт.«При необходимости закупаем новое оборудование и материалы», - уточнили в департаменте транспорта.Заготовлено более 90 тысяч тонн пескосоляной смеси, что составляет 56% от потребностей 33-го региона. Оставшиеся реагенты поставят до конца октября.