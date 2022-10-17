Администрация Владимирской области проведет ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса, сотрудники которых не подлежат частичной мобилизации. Мероприятия пройдут 25

Администрация Владимирской области проведет ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса, сотрудники которых не подлежат частичной мобилизации. Мероприятия пройдут 25 октября в 10:00 по следующим адресам: – г. Владимир, ул. Белоконской, 6А (центр занятости населения «Работа России); – г. Ковров, пр-т Ленина, 42А (центр занятости населения г. Ковров); – г. Муром, ул. Московская, 91 (центр внештатной работы