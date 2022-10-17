Народная инициатива получила продолжение. В Святково Кольчугинского района - будущей...

Народная инициатива получила продолжение. В Святково Кольчугинского района - будущей часовне-мемориале в честь подвига героев специальной военной операции прошёл молебен о защите российских бойцов и победе нашего Отечества. Молитва прозвучала здесь после перерыва почти в век. Слово - Марии Платанюк.Пункт назначения - Святково. Ветераны владимирского движения любителей бездорожья едут колонной. На УАЗах Патриот. Денис Шилов шутит: это не препятствие, а практически асфальт.Денис Шилов, участник сообщества любителей полноприводных автомобилей:- Да любая дорога, когда не надо включать полный привод и бороться и лебедиться.В старинное урочище Святково Кольчугинского района джиперы отправились большой группой. Машины паркуют возле старинного Крестовоздвиженского храма. Именно он станет первой в России народной часовней-мемориалом в честь подвига участников специальной военной операции. Джиперы помогают в финальной уборке перед богослужением, а Владимир Романцев - он вёл колонну- растапливает самовар.Рудольф Лебедев, участник сообщества любителей полноприводных автомобилей:- По словам участников поездки, в глушь, в Святково отправились, не раздумывая. Стремление прийти на помощь- фундамент и для них.Движение джиперское характерно тем, что все здесь идут на взаимовыручку. Джиперы приезжают и помогают бескорыстно тем, кто попал в беду.Сергей Гнитиёв, участник сообщества любителей полноприводных автомобилей (позывной Чечако):- Есть такое вот: "нужно". Собрались и поехали. Это как мы ездим помогать кого-то вытащить или что-то ещё, никто же не спрашивает: зачем?Проект "Святково" родился в апреле. Идея создать здесь первую в стране народную часовню- мемориал принадлежит историку Виталию Семёнову, руководителю движения "Архивный дозор". В церкви расставляют утварь. И впервые после долгого перерыва зажигают свечи. Идея Виталия Семёнова получила по-настоящему народную поддержку.Виталий Семёнов, руководитель общественного движения "Архивный дозор":- Перед нами ещё долгий путь. Но это огромную надежду внушает. Очень важное дело сделано. А предстоит ещё огромный объём сделать, прежде чем это станет для очень многих людей в России центром привлечения...Ксения Семёнова, волонтёр:- Идея объединиться и нам здесь, в такую армию, которая могла молиться за тех, то защищает нам. Свой какой-то посильный вклад вносить.Идея народного мемориала в честь защитников Родины поддержана администрацией Владимирской области, властями района, Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Госцентром, Кольчугинским благочинием. Священнослужители согласовали и дату народного молебна.Мария Платанюк:- Ещё недавно вся алтарная часть старинной Крестовоздвиженской церкви была заполнена удобрениями. Благодаря усилиям "Архивного дозора", десяткам волонтёров и сообществу владимирских джиперов пространство храма удалось расчистить. И сегодня впервые за 90 лет под его сводами вновь зазвучит молитва.Службу под сводами возрождаемого храма возглавил протоиерей Игорь Тарасенко, клирик Свято-Покровского храма, духовник Кольчугинского благочиния. Вместе с верующими он вознёс молитву о защите российских воинов и даровании Победы Отечеству. Имена бойцов для богослужения в Святково присылали со всей страны. Впервые после перерыва почти в век- храм окропили святой водой.По словам протоиерея Игоря Тарасенко, в трудную минуту российский народ всегда обращался к помощи небесных заступников. Вера всегда была опорой.Протоиерей Игорь Тарасенко, клирик Свято-Покровского храма г. Кольчугино, духовник Кольчугинского благочиния:- Когда мы вместе, мы непобедимы. Всегда в истории так было, когда трудности постигали наш народ, он объединялся и тогда проявлялась какая-то сила. Сила не только людей, но и прежде всего- Божья. Та, которой невозможно ничего противопоставить.Елена Семёнова, заместитель главы администрации Кольчугинского района по социальным вопросам:- Только объединившись вместе, мы можем одержать победу. Это человеческий долг каждого из нас, жителя нашей страны, чтобы ребята наши видели и знали, что у них хороший, серьёзный тыл. Что мы рядом, что мы вместе.В Святково для участия в уборке и молебне приехала москвичка Екатерина Солнцева. Воспоминания о детстве, проведенном здесь- самые дорогие сердцу. Сюда приезжала к деду, фронтовику Николаю Фёдоровичу. Его дом не cохранился. Но Екатерина точно знает, зачем спустя годы вновь едет в Святково.Екатерина Солнцева, волонтёр (г. Москва):- Это мои родные места, во-первых. Во-вторых, сама идея очень патриотичная, а мы всё-таки любим свою Родину, свою страну и целиком поддерживаем эту идею. И для меня очень важно самим детям показать правильный пример. У меня в прошлом году умерли родители, к сожалению, но я знаю, что они сейчас смотрят на меня и говорят: "Катя, ты молодец, спасибо, что ты это делаешь.Ближайшие краткосрочные планы общественников- закрыть окна и двери храма от непогоды. Долгосрочные - провести официальную презентацию проекта и приступить к восстановительным работам. Становитесь святковцами и примите участие в народном проекте - сегодня это обращение ко всем, вне зависимости от "географии".Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир"