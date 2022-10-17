Губернатор Александр Авдеев подписал 4 Указа о системе и структуре органов исполнительной власти,...

Губернатор Александр Авдеев подписал 4 Указа о системе и структуре органов исполнительной власти, тем самым переходя ко второму этапу формирования региональной модели исполнительной власти.Подписанные 17 октября 2022 года Указы утверждают систему и структуру региональных исполнительных органов. Система региональных исполнительных органов определяет порядок взаимодействия их между собой, а структура включает в себя перечень органов исполнительной власти Владимирской области, высшим из которых с 1 января 2023 года станет Правительство воглаве с Губернатором, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Все департаменты преобразуются в министерства с одновременным уточнением наименования отдельных из них. Возглавят министерства министры, которые наряду с заместителями Губернатора войдут в состав Правительства.В систему органов исполнительной власти входят также инспекции, которые осуществляют контрольно-надзорные функции, и представительство Правительства области при Правительстве Российской Федерации.Обеспечение (организационное, правовое, кадровое, документационное, финансовое, административно-хозяйственное, информационное) деятельности Губернатора и Правительства возлагается на Администрацию Губернатора, выполняющую тем самым функцию аппарата.В процессе обновления устройства региональной исполнительной власти в соответствии с требованиями федерального законодательства Губернатором принято решение оптимизировать отдельные звенья этой системы.Так, учитывая смежный характер выполняемых функций, Департамент ветеринарии решено присоединить к Департаменту сельского хозяйства (в составе Министерства сельского хозяйства Владимирской области).Укрупняется и Департамент экономического развития путём присоединения к нему Департамента регионального развития. Задачами последнего являются: стратегическое планирование, комплексное развитие территории региона, координация реализации на территорииобласти государственных программ и нацпроектов, адресной инвестиционной программы, инфраструктурных проектов, оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности инвестпроектов. А также оценка обоснованности предоставления господдержки потенциальным инвесторам – то есть всё то, на чём строится сегодня развитие экономики в масштабах региона.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.