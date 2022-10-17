Свет отключили в ряде социальных организаций и у 2000 жителей.

Вечером 15 октября в Киржачском районе без света остались несколько сёл. Свет отключили в ряде социальных организаций и у 2000 жителей.По данным энергетиков, произошла поломка воздушных линий на полигоне твёрдых бытовых отходов и в СНТ «Рассвет». Неисправности уже устранены. Электроснабжение восстановлено. Ремонтом коммуникаций занимались бригады специалистов Киржачской РЭС.В ресурсоснабжающей компании напоминают, что зачастую население страдает из-за самовольных подключений. Организация призывает более ответственно относиться к электрооборудованию.