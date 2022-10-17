С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 175691 владимирца.

Во Владимирской области на 17 октября выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 37 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 31 - в Ковровском, 10 - в Петушинском, 4 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 19 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Собинском, 12 - в Киржачском, 3 - в Камешковском, 4 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском и 1 - в Селивановском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 175691 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48726 заболевших во Владимире, 20717 - в Ковровском районе и 19015 - в округе Муром.