Во Владимирской области выявили 144 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 17 октября. На 6 меньше, чем днем ранее. Госпитализирован 1 человек, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 144 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 17 октября. На 6 меньше, чем днем ранее. Госпитализирован 1 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 8 пациентов. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 175 229. В лидерах по заражениям Владимир – 37 заболевших за сутки.