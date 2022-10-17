Всего по состоянию на 17 октября на территории Владимирского региона зарегистрировано 175 691...

Всего по состоянию на 17 октября на территории Владимирского региона зарегистрировано 175 691 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.город Владимир – 48726 (+37);Гусь-Хрустальный район – 15479 (+19);округ Муром и Муромский район – 19015 (+8);Ковровский район и город Ковров – 20717 (+31);Александровский район – 10830 (+8);Петушинский район – 6269 (+10);Юрьев-Польский район – 7178 (+2);Вязниковский район – 5940 (+2);Кольчугинский район – 8530 (+4);Суздальский район – 6101;Собинский район – 3534 (+2);Меленковский район – 4515 (+4);Киржачский район – 5741 (+12);Гороховецкий район – 3240;Камешковский район – 3997 (+3);Селивановский район – 2276 (+1);Судогодский район – 1711;ЗАТО город Радужный – 1892 (+1).Фото: Pxfuel.com