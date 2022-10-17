Конференция была приурочена к 1160-летию российской государственности и 350-летию со дня рождения...

Конференция была приурочена к 1160-летию российской государственности и 350-летию со дня рождения Петра Первого.Что такое российское государство сегодня? И как найти свое место в мире в неспокойное время? - эти вопросы обсудили на 10-ой научно-практической конференции по исследованию российской государственности. На сегодняшнюю ситуацию её участники решили взглянуть с тысячелетней дистанции - со времен Андрея Боголюбского. Среди выступающих: гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, руководитель исследовательской группы "ЦИРКОН", директора гуманитарного института ВлГУ и центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН.Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, кандидат политических наук:- Момент, когда мы проводим встречу, конечно, непростой. Момент, когда наша государственность переживает очередные испытания. Очень сложные. По сути в очередной раз решается судьба России.//Сам выбранный момент для обращения к таким фундаментальным вопросам: "А что такое русское государство? Чем оно особенно?"Это безусловно важная, интересная, актуальная тема.Сейчас будущее страны решается как на полях сражений, так и в информационных, финансовых и дипломатических схватках. Конференция по вопросам изучения российской государственности - тоже , можно сказать, бой. Каждая встреча в РАНХиГСе была посвящена отдельному аспекту российской государственности. В 20-ом году роли пространства, в 21-ом - политико-правовым реформам. Сегодня речь о темпоральном измерении.Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник владимирского филиала РАНХиГС, доктор политических наук г.Владимир:- В этом году мы решили поговорить о роли времени в истории российской государственности. Тема-то важная, интерес большой. И нужно свое место во времени понять не только как студенту или преподавателю, но и как гражданину, понять, кто мы в этом времени, каковы наши корни и исходя из этого понять перспективу.Попытки расколоть историю на отдельные хорошие и плохие эпохи - контрпродуктивны, считают исследователи. Важнее понять, что оставить позади, а что использовать и развивать.Любовь Клюквина, Александр Чунаев