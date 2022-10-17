Юные танцоры показали свои собственные номера на сцене Дома культуры в рамках уникальной авторской программы обучения современным танцам. Дети попробовали себя в роли

Юные танцоры показали свои собственные номера на сцене Дома культуры в рамках уникальной авторской программы обучения современным танцам. Дети попробовали себя в роли хореографов-постановщиков. Они несколько месяцев работали над номерами, а теперь представили их на суд публики и жюри на большой сцене. Руководитель коллектива Антон Лавренков уверен в пользе такого подхода. Антон Лавренков, руководитель танцевальной