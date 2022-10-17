За семь дней официально умершими от коронавируса признали 7 владимирцев. Темпы госпитализации...

За семь дней официально умершими от коронавируса признали 7 владимирцев.Темпы госпитализации пациентов с тяжелым течением болезни снижаются — с 10 по 16 октября в инфекционные отделения Владимирской области госпитализировали 100 пациентов с коронавирусом. А неделей ранее в больницу попали 145 тяжелых больных.Было сокращено количество специализированных коек для тяжелых больных коронавирусом до 302. Из них занято 165 мест (54,6%), а в резерве остается 137 коек (45,4%).Напоминаем, что во Владимирском регионе до сих пор официально действует масочный режим при посещении больниц и поликлиник, в местах скопления граждан — общественном транспорте, магазинах и государственных учреждениях.Фото: Pxfuel.com