Женщина, являясь заведующей детского сада города Петушки, в мае – июне 2017 года обратилась к...

Женщина, являясь заведующей детского сада города Петушки, в мае – июне 2017 года обратилась к представителю индивидуального предпринимателя, который осуществлял поставки продуктов питания, с необычным "предложением".Она заявила, что их дальнейшее сотрудничество продолжится лишь при условии, что она получит не менее 1,5% от ежемесячной суммы оплаты по заключённым контрактам.В случае отказа индивидуального предпринимателя от ее предложения, совместная работа была бы прекращена.Петушинский районный суд на своем официальном сайте сообщает, что в итоге - заведующей детским садом назначен штраф в размере 1700000 рублей «с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года 6 месяцев».Фото: Pxfuel.com