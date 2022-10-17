Муромская прокуратура сообщает, что здание бывшей котельной Борисоглебской больницы,...

Муромская прокуратура сообщает, что здание бывшей котельной Борисоглебской больницы, правообладателем которого является ГБУЗ «Муромская городская больница №3», находится, цитируем - «в неудовлетворительном техническом состоянии».Выяснилось, что несущие конструкции - с существенными повреждениями, а также накренились плиты перекрытия. Это может привести к обрушению здания и даже к жертвам среди населения.При этом доступ на указанный объект посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних, долгое время не был ограничен.По результатам проверки городским прокурором 5 октября 2022 года руководителю ГБУЗ «МГБ №3» внесено представление.Устранение нарушений взято городской прокуратурой на контроль.Фото: Pxfuel.com