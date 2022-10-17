Приговор вынес Ленинский районный суд.

Житель Владимира сядет в тюрьму за езду в пьяном виде. Приговор вынес Ленинский районный суд.Мужчину остановил инспектор ДПС. От предложения пройти медицинское освидетельствование владимирец отказался. Выяснилось, что злоумышленник повторно сел подшофе за руль своего «Рено». В результате на него завели уголовное дело. На суде он признал свою вину.Следующие четыре месяца фигурант проведёт в колонии строгого режима. Кроме того, автомобилиста лишили прав на 2 года и 10 месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.