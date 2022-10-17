Грязь, бутылки, пластик и другой мусор. Скопление бесхозных гаражей на улице Офицерская притягивает сюда вандалов, пьяниц и любителей справить нужду. Такую картину жители дома №16 наблюдают

Грязь, бутылки, пластик и другой мусор. Скопление бесхозных гаражей на улице Офицерская притягивает сюда вандалов, пьяниц и любителей справить нужду. Такую картину жители дома №16 наблюдают у себя под окнами годами. Вера Гайко, жительница г. Владимира Они не используются. Один только используется. Здесь постоянно за гаражами кидают мусор, люди останавливаются, ходят в туалет. Они как