Десятки тысяч человек во Владимирской области пожаловались на ухудшение зрения. По данным...

Десятки тысяч человек во Владимирской области пожаловались на ухудшение зрения.По данным "Владимирстата" у тридцати тысяч владимирцев в этом году ухудшилось зрение. И это только официальная цифра. Среди положительных моментов - она на 30% меньше, чем, например, в 19 году.Также, выросли цены на очки. Средняя их стоимость 973 рубля, прирост - больше процента. Чтобы сохранить остроту зрения, врачи рекомендуют защищать глаза от вредного воздействия ультрафиолета, давать им отдыхать, проводить разминку в перерывах на работе, регулярно посещать офтальмолога и следить за общим состоянием здоровья.