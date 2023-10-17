Активный циклон несет во Владимирскую область облачную погоду и рост атмосферного давления.
В...
Активный циклон несет во Владимирскую область облачную погоду и рост атмосферного давления.
В среду, 18 октября, на погоду во Владимирской области окажет влияние тыловая часть активного циклона, поднимающегося к северу вдоль берегов Волги, предупреждают специалисты..
В результате, с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.
Температура воздуха не более 5 градусов (ночью - плюс 2).
Ветер даже усилится до 6,3 метров в секунду.
Атмосферное давление будет нарастать - с 739 до 743.
Народный прогноз погоды:
- С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки.
- Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день – запнулся валенком за пень».
- Если первый снег упал на мокрую землю – останется, а на сухую – скоро опять сойдёт.
Фото: https://www.pxfuel.com