Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл оперативное совещание, участники которого обсудили начало отопительного сезона.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл оперативное совещание, участники которого обсудили начало отопительного сезона. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своёмНа текущий момент тепло пришло во все социальные объекты области, а вот с жилым фондом остаются проблемы. В частности, в 19 многоквартирных домах Коврова произошли утечки после подачи теплоснабжения. На текущий момент там ведутся аварийные работы.Александр Авдеев отметил, что ковровские инженерные сети сильно обветшали, однако постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Только в этом году регион направил Коврову 47,7 млн рублей на обновление теплового хозяйства.Остаётся сложным вопрос и с отоплением трёх частных домов в Покрове. «Там наилучшее решение – переход на индивидуальное отопление, тем более что область помогает субсидиями в таких случаях», - прокомментировал губернатор.Кроме того, на будущий год регион выделил Покрову 600 млн рублей на возведение двух котельных, 4 ЦТП и 2,5 км тепловых сетей.