Российские разработчики теперь могут добавлять в свои приложения, опубликованные в App Store, ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок.

Российские разработчики теперь могут добавлять в свои приложения, опубликованные в App Store, ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок.При этом такие платежные системы должны быть видны только пользователям из России. Кроме этого, необходимо, чтобы упоминание внешних платформ соответствовало требованиям компании, которые указаны в руководстве, заявили в Apple.Также пресс-служба корпорации добавила, что за покупки в российских приложениях через сторонние способы оплаты будет взыматься комиссия в размере 27%. При этом стандартная комиссия App Store - 30%.Напомним, что в начале этого года Apple получила штраф от ФАС за то, что навязывали именно платежную систему App Store как способ совершения покупок.