В отношении 67-летнего предпринимателя из Ивановской области, который занимался благоустройством в Суздале, возбуждено уголовное дело.

В отношении 67-летнего предпринимателя из Ивановской области, который занимался благоустройством в Суздале, возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что в 2019 году городская администрация заключила с бизнесменом контракт на благоустройство территории в центре Суздаля. «По завершению предприниматель предоставил акты о приёмке и справки о стоимости выполненных работ, однако объёмы произведённых работ в документации были завышены на 1,6 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.Расследование продолжается. Бизнесмен находится под домашним арестом.