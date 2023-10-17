Директор Киноцентра Елена Ермакова рассказала, какой будет судьба кинотеатра Художественный во...

Директор Киноцентра Елена Ермакова рассказала, какой будет судьба кинотеатра "Художественный" во Владимире.Летом кинозал перешёл в областную собственность. Теперь он находится в ведении Киноцентра Владимирской области, который намерен восстановить кинотеатр- здесь планируется показывать семейное кино, проводить фестивали и встречи с известными актерами и режиссерами. О том, как реализуется поставленная задача "Вестям" рассказала директор Киноцентра Елена Ермакова. Интервью продолжит эфир.