Дотла согрел автомобиль на трассе М-12 во Владимирской области. Сигнал поступил сегодня в 12 часов...

Дотла согрел автомобиль на трассе М-12 во Владимирской области.Сигнал поступил сегодня в 12 часов 09 минут: произошло возгорание автомобиля в Судогодском районе на 200 километре трассы М-12, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших нетК ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.