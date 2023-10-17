Ведущая программы Жить здорово на Первом канале прогулялась по московскому рынку. Визит очень вдохновил Елену Малышеву.

Ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале прогулялась по московскому рынку. Визит очень вдохновил Елену Малышеву.Популярная программа о здоровье давно вышла за пределы студий Первого канала и частенько заявляется в публичные места — разумеется, по делу, а не из праздного любопытства. На сей раз коллектив "Жить здорово" отправился на рынок с конкретной целью: протестировать обезжиренные сыры. Особенно Елена Малышева интересовалась грузинской брынзой.Продавец из Грузии, разумеется, с огромным удовольствием вывалила на телезвезду всю информацию. В частности, поведала, что брынза — не только слабосоленый и самый низкожирный, но и самый молодой сыр, который только-только достается из молока, впоследствии из него могу сделать сулугуни или даже приготовить с ним хачапури.Елена Малышева осталась польщена осведомленностью торговки сыром и позвала ее на съемки со знаменитыми макетами программы "Жить здорово". По пути к столу ведущая выяснила ее имя и, разумеется, поинтересовалась, что оно означает — Хатуна ответила, что с грузинского оно не переводится никак. В разговор тут же вмешался соведущий, известнейший израильский кардиолог Герман Гандельман."На иврите "хатуна" — это свадьба", — многозначительно заметил доктор."Серьезно?!" — как всегда весело и добродушно засмеялась Елена Малышева. Экскурс в еврейскую культуру явно ее вдохновил, ибо она счастливая начала рассказывать о сырах с еще большим энтузиазмом. Кто знает, возможно, она вспомнила свою собственную свадьбу с Игорем Юрьевичем Малышевым, профессором молекулярной биологии, за которого Елена Малышева вышла замуж еще в 80-е годы.