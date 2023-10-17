Завтрак — самая важная трапеза для человеческого организма. Некоторые традиционные утренние блюда могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кандидат ..

Завтрак — самая важная трапеза для человеческого организма. Некоторые традиционные утренние блюда могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух сообщила, что в частности, речь идит о таких блюдах, как яичница с беконом и блины. Дело в том, что они содержат большое количество холестерина и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений. Людям с повышенным артериальным давлением рекомендуется употреблять как можно меньше соли, промышленных десертов и сладких напитков, отмечает .