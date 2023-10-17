Главу администрации Суздаля планируют выбрать 9-10 ноября. Исходя из Решения Совета народных...

Главу администрации Суздаля планируют выбрать 9-10 ноября.Исходя из Решения Совета народных депутатов муниципального образования города Суздаль, можно сделать вывод, что уже 4 октября было объявлено о старте конкурса — 13 октября.В данный момент принимаются заявки кандидатов на должность мэра.Официальные дата и время проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Суздаля - «09 ноября 2023 года в 10-00 часов по московскому времени». Это первый этап - конкурс документов.10 ноября 2023 года в 10.00 часов пройдёт уже второй этап по адресу: город Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, кабинет № 47.В Решении Совета народных депутатов сообщается, что время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию: с 13 октября 2023 года по 02 ноября 2023 года с 10.00 до 16.00 по московскому времени в рабочие дни.Что касается условий, то важно, чтобы кандидат был не старше 65 лет, а также со стажем — не менее 4 лет во власти.Фото: pxfuel.com