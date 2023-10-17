Ведущая брачного шоу на Первом канале нередко очень бурно реагирует на рассказы ее гостей. Вот и сейчас Лариса Гузеева не сдержалась.

Ведущая брачного шоу на Первом канале нередко очень бурно реагирует на рассказы ее гостей. Вот и сейчас Лариса Гузеева не сдержалась.Один из участников "Давай поженимся!" рассказывал о своем прошлом, и, по просьбе Ларисы Андреевны, затронул тему своей первой любви, как ему впервые разбили сердце. Девушка сама проявила инициативу в знакомстве: в свои 21 подцепила 18-летнего мальчика в спортзале. Роман длился около четырех месяцев, притом, что юная спортсменка была в Москве проездом, будучи жительницей провинциального города.Когда классическая история подошла к концу, и абитуриентка не поступила, то начала сводить все на нет, чтобы, по словам Артура, не думать, не горевать. Лариса Гузеева в этот момент напомнила ему про ужасный случай, произошедший на дорожном переходе: пара гуляла и не слишком удачно перешла улицу. Парень охотно поддержал тему."Это неуважительное отношение к человеку. То есть мы с ней переходили дорогу, [...] машина далеко и она в любом случае остановится — потому что пешеходный переход. Но она неслась, как ей показалось", — вспомнил Артур.Юноша уверял, что автомобиль далеко, и пара спокойно перейдет дорогу, а та засомневалась и убежала вперед. Лариса Гузеева сочувственно, но со своим обычным слегка ироничным отношением, внимательно слушала. "Ну то есть как бы ни за руку меня не взяла, ни со мной рядом была, а убежала", — расстроен парень."Вы могли споткнуться о штанину — вот так вот, ножкой — и упала [бы] — гадина какая, старая", — попыталась с юмором перевести момент в шутку Лариса Гузеева и по привычке беспардонно выругалась. Видимо, это сработало: парень мягко заметил, что на тот момент не предавал этому значения, девушка очень ему нравилась, а депрессия началась уже после отъезда. Лариса Гузеева с видимым удовольствием продолжила "допрос" на глазах у всей России в эфире Первого канала.