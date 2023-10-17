Приобретение недвижимости – ответственный шаг, сопряженный со многими рисками. Именно поэтому перед покупкой важно убедиться в юридической чистоте квартиры и проверить некоторые аспекты. Как это правильно сделать, рассказал Никита Андрушкевич – юрист, основатель юридической фирмы Андрушкевич и партнеры.

Приобретение недвижимости – ответственный шаг, сопряженный со многими рисками. Именно поэтому перед покупкой важно убедиться в юридической "чистоте" квартиры и проверить некоторые аспекты. Как это правильно сделать, рассказал Никита Андрушкевич – юрист, основатель юридической фирмы "Андрушкевич и партнеры".Договаривайтесь с собственникомЕслизапланировали покупку недвижимости и уже присмотрелись к конкретному варианту,ведите диалог с тем, кто принимает решение о продаже. Конечно, сначала вы можетепообщаться с риелтором или представителем агентства, но окончательное одобрениесделки остается за собственником.Нив коем случае не передавайте деньги посреднику, если у него нет соответствующейдоверенности, зарегистрированной в реестре. Информацию о документе легкопроверить, отсканировав QR-код, или непосредственно на сайте. Поскольку одна ита же недвижимость может продаваться в нескольких агентствах, легко статьжертвой мошенников.Передачаденежных средств, заключение сделки, подписание документов должно происходитьтолько с собственником квартиры. Перед тем как иметь дело с этим человеком,проверьте, действующий ли у него паспорт, не испорчены ли страницы.Запросите выписки из ЕГРНПередзаключением договора необходимо запросить у владельца квартиры выписки из ЕГРН.Особое внимание следует уделить документу, в котором отражены сведения опереходе прав собственности. Иными словами, в выписке должна быть информация отом, кто и когда приобрел квартиру, сведения об арестах, наложенных на данныймомент на имущество, запреты на проведение сделок, то есть вся история объекта.Отказывайтесьот приобретения квартиры, если в документе указано, что она находится в залоге,споре, под арестом или обременена правами третьих лиц. Серьезным «звоночком»может быть и тот факт, что у недвижимости часто менялись владельцы. Такпроисходит, если у бывшего собственника были большие задолженности, и он иперед процедурой банкротства решил продать свое жилье по многоступенчатойцепочке сделок с целью получения крупных наличных средств.Далееследует непосредственно само банкротство: сделка купли-продажиквартиры оспаривается, и недвижимость попадает в конкурсную массу. Деньги,полученные от ее продажи, перераспределяются между кредиторами, и вы просторискуете остаться без жилья. Чтобы обезопасить себя, требуйте от владельцаотчет из бюро кредитных историй.Запрашивайте у собственника документыо его семейном положенииПередзаключением сделки необходимо удостовериться, что собственник не состоит вбраке. Если в паспорте у него нет соответствующей записи, потребуйте от негозапросить справку из ЗАГСа. На момент подписания договора купли-продажи важноубедиться, что нет других претендентов на долю в квартире. Если собственникженат, его супруга должна дать согласие на продажу недвижимости.Убедитесь, что в квартире незарегистрированы несовершеннолетниеНеобходимоподтверждение, что в квартире не зарегистрированы несовершеннолетние дети, иони не являются собственниками квартиры. Запросите у владельца домовую книгу исправку о лицах, зарегистрированных в приобретаемом объекте недвижимости. Есличасть имущества находится в собственности ребенка, для продажи требуетсяразрешение органов опеки.Но,даже если оно есть в наличии, такая сделка несет в себе определенные риски.Решения органов попечительства часто оспариваются в суде, который принимаетсторону несовершеннолетнего и признает договор купли-продажи недействительным.Так нередко происходит, если судья не считает, что права ребенка в полной мересоблюдены.Именнопоэтому необходимо попросить собственника квартиры сначала выписатьнесовершеннолетних, если они там зарегистрированы. А также внимательно изучитедокументы, предоставленные органами опеки, если решились на покупку.Запросите справку из наркодиспансераили от психиатраЭтонеобходимо, когда есть сомнения в дееспособности владельца недвижимости. Сделкус таким собственником лучше проводить через нотариуса, что поощряется судами.Они усматривают в таком поведении признаки добросовестности граждан.Не приобретайте жилье с несогласованнойпланировкойРасспроситевладельца, проводились ли в квартире капитальные преобразования, и согласованыли они с соответствующими органами. В техническом паспорте помещения должныбыть указаны номер и дата переустройства, а изменения отражены в плане. Впротивном случае после покупки квартиры все процедуры по регистрации перепланировкисильно ударят по вашему кошельку.Приобретениеквартиры связано со многими рисками. Именно поэтому так важно учесть ряднюансов перед оформлением сделки купли-продажи.