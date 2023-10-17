Знание законодательства может существенно упростить подготовку к ремонтным работам. Работает и обратное: если не учесть установленные нормы, можно потерять внушительные суммы на переделке ..

Знание законодательства может существенно упростить подготовку к ремонтным работам. Работает и обратное: если не учесть установленные нормы, можно потерять внушительные суммы на переделке осуществленной работы.Если владелец нарушит определенные правила, то решением специализированной комиссии его могут принудить убрать лишние конструкции или вернуть все, как было. В противном случае недвижимость выставят на торги.Так, категорически запрещено использовать балконы не по назначению, расширять или проводить к ним отопление. Также нельзя нарушать целостность ведущих стен, расширять проемы, передает .Что касается перепланировки, то порядок действий следующий. Первым делом следует собрать необходимые документы: получить согласие от всех собственников и заказать у специалистов проект планировки. После этого можно подавать заявку в местную администрацию. В случае одобрения, приступать к проведению ремонта.