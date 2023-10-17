Магазины косметики используют различные уловки, чтобы повышать продажи. Маркетолог и продюсер инфокачества Евгения Ремнева рассказала о самых распространенных из них. К одной из них ..

Магазины косметики используют различные уловки, чтобы повышать продажи. Маркетолог и продюсер инфокачества Евгения Ремнева рассказала о самых распространенных из них.К одной из них эксперт отнесла термин "гипоаллергенные" средства. По словам специалиста, на самом деле данной косметики не существует, так как любой компонент может спровоцировать это заболевание. Cоответствующее название связано с отсутствием в составе аллергенов, например опасных красителей, отмечает .