С января по сентябрь 2023 года 1339 владимирских семей решили потратить средства материнского капитала на образование.

С января по сентябрь 2023 года 1339 владимирских семей решили потратить средства материнского капитала на образование. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования России.Соцфонд перевёл гражданам более 83,5 млн рублей. В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день оплата обучения детей является весьма популярным направлением траты материнского капитала. В текущем году на эти цели приходилось 15% обращений граждан.Потратить средства на детский сад и дошкольные образовательные программы разрешается сразу после появления малыша на свет. На основное обучение расходовать материнский капитал можно, когда ребёнку исполняется три года.Отмечается, что деньги не возбраняется использовать на образование любого ребёнка в себе. Главное, чтобы к моменту начала обучения ему было не больше 25 лет.