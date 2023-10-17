Глава областного центра Дмитрий Наумов проверил ход капремонта в многострадальной школе №1. На прошлой неделе после дождей только что отремонтированные классы залило водой. Всему виной

Глава областного центра Дмитрий Наумов проверил ход капремонта в многострадальной школе №1. На прошлой неделе после дождей только что отремонтированные классы залило водой. Всему виной проблемы с ремонтом крыши здания. В своем телеграм-канале мэр отметил, что из-за этого темп работ сильно замедлился. Подрядчик должен закончить ремонт в ноябре. Сейчас часть кабинетов на втором этаже, библиотека