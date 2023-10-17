17 октября москвичей т гостей столицы ждут похолодание, осадки и порывистый ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус. По словам специалиста, сегодня на ..

17 октября москвичей т гостей столицы ждут похолодание, осадки и порывистый ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам специалиста, сегодня на погоду столицы окажет влияние тыловая часть активного циклона, поднимающегося к северу вдоль берегов Волги. В таких условиях в регионе будет облачно, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +6 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса, отмечает .