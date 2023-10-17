Было выявлено больше 400 нарушений.

За январь-сентябрь 2023 года количество нарушений правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах, в том числе во Владимирской области, снизилось на 23%. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.За девять месяцев на переездах было выявлено 440 нарушений ПДД, в том числе 10 случаев столкновения автомобилей и поездов. В них пострадали шесть человек. А за восемь месяцев 2022 года произошло восемь подобных ДТП, в них пострадали пятеро.Для предотвращения ДТП железнодорожники регулярно проверяют состояние железнодорожных переездов, ремонтируют их, модернизируют и оснащают дополнительными системами безопасности. Кроме того, проводят информационно-разъяснительную работу. Так, за январь-сентябрь 2023 года железнодорожники вместе с транспортной полицией провели около 1,8 тысячи рейдов по выявлению нарушителей. Напомнили правила пересечения железной дороги 184 тысячам автомобилистов.