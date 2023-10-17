Об этом сообщили в региональном Владупрадоре. Первая новая остановка появилась на автодороге Пестенькино – Рамежки в деревне Пестенькино (население около 800 человек). Ее оборудовали

Об этом сообщили в региональном Владупрадоре. Первая новая остановка появилась на автодороге Пестенькино – Рамежки в деревне Пестенькино (население около 800 человек). Ее оборудовали павильоном на Центральной улице, рядом с которой находятся общеобразовательная школа, амбулатория, Дом культуры, сельская администрация. Вторая остановка стоит на автодороге Булатниково – Межищи – ст. Безлесная – Кондраково у села Климово.