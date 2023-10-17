Актриса Агата Муцениеце, кажется, на седьмом небе от счастья. Она выбирает свадебное платье.
Актриса Агата Муцениеце, кажется, на седьмом небе от счастья. Она выбирает свадебное платье.
Страсти вокруг двух звездных персон – Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжают кипеть. Похоже, что это перекидывание каната не закончится никогда. Кто кому и чего должен, ребята до сих пор выясняют. Так, например, Муцениеце не хватает алиментов. Актриса не раз заявляла, что 100 тысяч рублей, которые выплачивает ее бывший муж на детей, – это слишком скромная сумма.
Но ничто не вечно под луной. Даже разборки двух звезд шоу-бизнеса. И Агата Муцениеце решила переключиться на более приятные дела в своей жизни. Среди них – выбор свадебного платья.
В своей социальной сети Агата Муцениеце разместила фотографии с примеркой платьев в свадебном салоне. Все, что не надень, идеально сидит на фигуре артистки. Агата предложила своим подписчикам выбрать один из вариантов свадебного наряда. Поклонники выразили восторг: подумалось, что Агата наконец-то забыла Прилучного и встретила нового претендента на свою руку и сердце. Муцениеце в свадебном платье поразила россиян и собрала множество комплиментов.
Актриса не раз намекала, что у нее есть бойфренд, но пока эти слухи она не подтвердила. Однако подписчики весьма однозначно поняли месседж: скорее всего, Агата Муцениеце в белоснежном наряде сделала важное заявление.