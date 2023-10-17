Нелегал-2023: Полицейские Владимирской области провели серию рейдов в местах пребывания...

"Нелегал-2023": Полицейские Владимирской области провели серию рейдов в местах пребывания иностранцев.Места компактного и массового проживания, а также- возможного трудоустройства иностранцев стражи порядка провели совместно с сотрудниками Управления ФСБ, прокуратуры и военного комиссариата. Выявлены массовые факты нарушения режима пребывания иностранных граждан- более сотни, 19 нарушений правил трудовой деятельности. К административной ответственности привлечены 43 работодателя и собственника жилых помещений.В центре внимания оказались все районы региона. К примеру, в Киржаче полицейские при поддержке росгвардейцев проверили одну из строительных площадок. Аналогичная проверка прошла и на территории одного из производств в областной столице. Общая сумма штрафов превысила 360 тысяч рублей.Анна Михайленко, начальник отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Владимирской области:- По материалам, собранными полицейскими, судами Владимирской области принято более 40 решений об административном выдворении гражданза пределы Российской Федерации, 8 иностранных граждан помещены в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области для принудительного выдворения. В отношении 68 иностранцев принято решение об ограничении въезда на территорию Российской Федерации.(видео УМВД России по Владимирской области)