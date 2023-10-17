Решение о проведении конкурса приняли в Совете народных депутатов города Суздаля. Выбирать нового мэра будут два дня. Первый этап (конкурс документов) пройдет 9 ноября с 10 часов утра. Второй

Решение о проведении конкурса приняли в Совете народных депутатов города Суздаля. Выбирать нового мэра будут два дня. Первый этап (конкурс документов) пройдет 9 ноября с 10 часов утра. Второй этап состоится на следующий день – 10 ноября. Сейчас принимаются заявки на должность главы администрации Суздаля. Будущий мэр должен быть совершеннолетним, но не старше 65 лет.