Заика шел по улице и увидел дохлую лошадь. Решил позвонить в милицию:
-З-з-здравствуйте, тут на у-у-улице лошадь дохлая в-в-валяется...
-А на какой улице Вы находитесь?
-На К-к-к-к....К-к-к-к...
-На Кировской, что ли?
-Н-н-нет...
-Тогда позвоните, когда вспомните!
Через минуту заика опять звонит:
-Тут л-л-лошадь д-д-дохлая валяется...
-На Кировской?
-Нет,н-на К-к-к...К-к-к...
-Позвоните, когда сообразите.
Через полчаса опять:
-Т-тут л-л-лошадь...
-НА КИРОВСКОЙ???!!!
-Да, я ее туда уже п-перетащил.
еще анекдот!