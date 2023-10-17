Дольщики ЖК «Дуброва Парк-1» не согласны с последним заявлением Авдеева по долгострою фирмы «ИнтерСтрой Плюс». Об этом «Шестому каналу» люди сообщили после очередного заседания по решению

Дольщики ЖК «Дуброва Парк-1» не согласны с последним заявлением Авдеева по долгострою фирмы «ИнтерСтрой Плюс». Об этом «Шестому каналу» люди сообщили после очередного заседания по решению спора о банкротстве одной из строительных компаний Игоря Другова. Напомним, застройщик просрочил сроки сдачи квартир в многоэтажном доме у парка «Дружба». Ключи от жилья люди ждут с 2021 года.