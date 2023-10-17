В Госдуме обсудили проект бюджета на 2024 год. В заседании профильного комитета принял участие представитель Владимирской области – председатель бюджетного комитета Законодательного

В Госдуме обсудили проект бюджета на 2024 год. В заседании профильного комитета принял участие представитель Владимирской области – председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Михаил Максюков. На обсуждениях выступили министр финансов России Антон Силуанов, представители Счетной палаты, профильных министерств, депутаты Госдумы. Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Заксобрания области Были разобраны серьезные вопросы, и параметры бюджета, в