Недовольные владимирцы пожаловались в социальных сетях на спиленную голубую ель. Дерево росло недалеко от остановки “Улица Гастелло”. Инцидент произошел на прошлой неделе в районе

Недовольные владимирцы пожаловались в социальных сетях на спиленную голубую ель. Дерево росло недалеко от остановки “Улица Гастелло”. Инцидент произошел на прошлой неделе в районе дома №86. Под покровом ночи злоумышленники спилили ценное дерево. Зачем это было нужно – у очевидцев есть свои предположения, которыми они поделились в соцсетях. Из поста Татьяны Дубровской Хозяева кафе срубили