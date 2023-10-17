Певица Лариса Долина горько высказалась о произошедшем: Сколько мы записали красивейшей музыки.

Певица Лариса Долина горько высказалась о произошедшем: "Сколько мы записали красивейшей музыки".Народная артистка РФ Лариса Долина в своем блоге в социальной сети разместила пост, в котором выразила свои мысли по поводу случившегося. Потрясенная трагедий Долина выступила с эмоциональным заявлением. Певица написала и о горьком сожалении, и о счастье, которое ей довелось пережить. "Спасибо, что выбирали меня, спасибо, что давали возможность становиться частью знаковых и золотых кинофильмов!", – написала артистка в своем блоге. При этом сквозь строки восхищения проступила горечь потери.Ушел из жизни автор золотого музыкального фонда советских мультфильмов и кинофильмов. "Мастер" и "Великий музыкант", – так назвала Геннадия Игоревича Гладкова Лариса Долина.Советский и российский композитор Геннадий Игоревич Гладков умер в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности, как сообщает информационный портал . Факт смерти Геннадия Игоревича подтвердил его помощник Малик Аминов 16 октября.Народный артист Российской Федерации сотрудничал с театрами, писал музыку к спектаклям, сотрудничал со многими поэтами. В его творческой биографии также значится создание балетов, мюзиклов, опер.Наиболее известно творчество композитора по советским фильмам и мультфильмам. Его талант причастен к таким бессмертным киношедеврам как "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Джентльмены удачи" и другие. Также Гладков написал музыку к любимым всеми мультипликационным фильмам: "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты".Геннадий Игоревич Гладков состоял в Союзе кинематографистов и Союзе композиторов России.